CDA wil opheldering van minister over Citrix-beveiligingslek

Het CDA heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd over de kwetsbaarheid in Citrix en de problemen die het beveiligingslek in Nederland veroorzaakte. Aanleiding voor de Kamervragen is een interview met Citrix-ceo Fermin Sera en de tijdelijke oplossing die het softwarebedrijf in december gaf om klanten te beschermen.

"Klopt het dat er op 17 december 2019 een tijdelijke oplossing van het beveiligingslek beschikbaar werd gesteld door Citrix en dat met deze oplossing, mits goed doorgevoerd, gebruikers van Citrix beschermd waren geweest tegen het beveiligingslek?", vragen CDA-Kamerleden Van Dam, Van den Berg en Van der Molen. Vervolgens willen de CDA'ers weten waarom de tijdelijke oplossing niet is doorgevoerd bij overheidsdiensten die gebruikmaken van Citrix.

Grapperhaus moet verder duidelijk maken of overheidsdiensten of semipublieke organisaties de tijdelijke oplossing verkeerd hebben doorgevoerd en of dit vanuit de overheid wordt onderzocht. Ook vragen Van Dam, Van den Berg en Van der Molen naar de impact van de kwetsbaarheid op Nederland. "Kunt u lering trekken uit de wijze waarop andere landen om zijn gegaan met dit beveiligingslek? Kunt u verklaren waarom met name in Nederland dit beveiligingslek tot grote problemen heeft geleid?" Eerder stelde Grapperhaus dat hij uit andere landen complimenten had ontvangen over de Nederlandse Citrix-aanpak.

De kwetsbaarheid in Citrix was door drie verschillende partijen aan Citrix gerapporteerd. Volgens Serna liet één van de drie beveiligingsbedrijven weten informatie over het beveiligingslek op 23 december te zullen publiceren, ongeacht of er een beveiligingsupdate beschikbaar was. "Hoe beoordeelt u de ongeschreven regel in de industrie die zegt dat er binnen 90 dagen nadat een beveiligingslek wordt gemeld, deze niet publiekelijk wordt gemaakt, zodat een bedrijf het lek kan dichten? Acht u het wenselijk dat een dergelijke periode formeel wordt vastgelegd, al dan niet op Europees niveau?", besluiten de Kamerleden hun vragen aan de minister. De vragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.