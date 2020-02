Transportbedrijf Toll schakelt systemen uit na cyberincident

Het Australische logistiek en transportbedrijf Toll heeft meerdere systemen vanwege een "cybersecurity-incident" uitgeschakeld. Hierdoor zijn meerdere applicaties en diensten niet voor klanten toegankelijk. Hoeveel klanten door de maatregel zijn getroffen laat het bedrijf niet weten.

Toll, dat vorig jaar een omzet van 8,7 miljard dollar had, is actief in meer dan vijftig landen en telt 40.000 medewerkers. Jaarlijks transporteert de vervoerder naar eigen zeggen 95 miljoen items. Verdere details over het incident zijn niet op de website van het bedrijf gegeven, maar de zeer korte verklaring lijkt erg op die van bedrijven die door ransomware zijn getroffen. Via Twitter meldt Toll dat het begonnen is met het herstellen van de applicaties en diensten voor klanten. Die zouden in de komende dagen weer online moeten komen.