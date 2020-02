Google lekte video's van Photos-gebruikers bij archiefexport

Door Anoniem: Als google ze heeft, dan zijn ze toch al ergens waar ze niet moeten zijn.

Dit maakt dan toch ook al niet meer uit?

Hoezo?Bepaal jij dat?Google maakt hele goede en fijne software welke heel goed werkt en integreert in het google ecosysteem of externe systemen.Menig bedrijf kan hier nog wat van leren.Nog afgezien Google security heel hoog heeft staan.Privacy is een ander punt, maar dat heeft niets met security te maken. Maar Google heeft ook gewoon een zakelijke variant, waarbij Privacy ook goed geregeld is.Spreek even voor je zelf, en denk niet dat jij iedereen vertegenwoordigd. Of dat je de juiste informatie allemaal hebt.