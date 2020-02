CDA oppert "weerbericht" voor beveiligingslekken en aanvallen

Er zou elke dag een "weerbericht" moeten komen waarin bedrijven worden gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in software en systemen en digitale aanvallen die plaatsvinden, zo oppert CDA-Kamerlid Chris van Dam. Aanleiding is de berichtgeving van de overheid rondom het beveiligingslek in Citrix.

Het gaat dan met name om het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De organisatie informeert overheden en de vitale sector over kwetsbaarheden en aanvallen. Het heeft geen mandaat om bijvoorbeeld actief het bedrijfsleven te informeren. Wel biedt het NCSC via de eigen website beveiligingsadviezen.

Via de website werden organisaties en bedrijven al in december over het beveiligingslek in Citrix gewaarschuwd en welke maatregelen genomen konden worden. Ook voor kwetsbaarheden in tal van andere producten waarschuwt het NCSC en geeft het adviezen. Deze informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Ook Van Dam stelt dat bedrijven hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben. "Als u uw huis beveiligt dan verwachten wij dat u zelf goede sloten op de deur zet. Daar hebben we geen overheidsmannetje voor die dat bij u komt regelen", zo stelt het CDA-Kamerlid tegenover BNR.

Toch vindt Van Dam wel dat de informatievoorziening kan worden verbeterd. "Ik heb eens zitten nadenken hoe we dat nu kunnen doen. Iedere avond zie ik op het NOS-journaal het weerbericht. Daar hebben we een heel kunststuk van gemaakt. Waarom zouden we nu niet met elkaar een soort digitaal weerbericht gaan maken. Ik denk dat we daar enorm veel winst zouden kunnen halen. Misschien moet dat zo raar gaan klinken als 'er komt nu uit het Oosten, want uit het Oosten komen heel wat bedreigingen op dit vlak, een grote Citrix-aanval aandrijven. Of uit het Zuiden komt een enorme WhatsApp-fraude naar ons toe'", aldus Van Dam.

Hij stelt dat allerlei partijen, waaronder securitybedrijven en de overheid, zeer veel aan dit weerbericht zouden kunnen bijdragen en waar we met z'n allen "ongelooflijk veel lol van zouden kunnen hebben."