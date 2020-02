Ierse privacytoezichthouder start onderzoek naar Google en Tinder

De Ierse privacytoezichthouder DPC is een onderzoek naar zowel Google als Tinder gestart of beide bedrijven zich wel aan de AVG houden. Volgens de DPC heeft het van een aantal Europese consumentenorganisaties klachten ontvangen over het verwerken van locatiegegevens door Google. Zo zijn er vragen of Google wel locatiegegevens mag verwerken en de transparantie rond deze werking.

Aan de hand van de klachten is de DPC uit eigen beweging een onderzoek gestart naar Google Ierland. Het onderzoek moet vaststellen of Google een geldige juridische basis heeft voor het verwerken van locatiegegevens van gebruikers en of het als datacontroller hier voldoende transparant over is.

Tevens laat de DPC vandaag weten dat het een onderzoek naar MTCH Technology Services Limited is gestart, het bedrijf achter Tinder. Gebruikers in Ierland en andere EU-landen uitten hun zorgen over het verwerken van persoonlijke data door Tinder, de transparantie rond deze verwerking en de datarechten van gebruikers. Wederom is de DPC uit eigen beweging een onderzoek gestart dat moet vaststellen of Tinder zich wel aan de AVG houdt.