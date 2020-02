Universiteit Maastricht zendt symposium over ransomware live uit

De Universiteit Maastricht organiseert morgenmiddag om 14:00 uur een symposium over de ransomware-infectie waar het in december mee te maken kreeg en zal het evenement live via YouTube uitzenden. Aanvallers wisten op 23 december toegang tot het universiteitsnetwerk te krijgen en versleutelden bestanden op allerlei systemen. Hierdoor waren systemen, functionaliteiten en programma's voor zowel studenten als medewerkers niet beschikbaar.

Een maand na de infectie is de universiteit zo goed als helemaal hersteld. De geleerde lessen van de ransomware-aanval wil de universiteit via het symposium openbaar maken. "Ten behoeve van onszelf, maar ook van de academische collega's en andere betrokkenen. En ook richting de media. Op dat moment wil de UM ook ingaan op vragen waar we tijdens de onderzoeksfase geen antwoord op kunnen geven", aldus de aankondiging.

Mogelijk zal dan ook bekend worden of de universiteit inderdaad het losgeld heeft betaald wat de aanvallers vroegen voor het ontsleutelen van bestanden. Eerder meldde universiteitsblad Observant dat de universiteit het door de aanvallers gevraagde losgeld had betaald om de bestanden terug te krijgen. Het zou om een bedrag van enkele tonnen gaan. Volgens bronnen waarmee de Volkskrant sprak ligt het bedrag tussen de 200.000 en 300.000 euro. Daarnaast is nog altijd onduidelijk hoe de aanvallers precies toegang tot het universiteitsnetwerk wisten te krijgen.

Het symposium is alleen toegankelijk voor genodigden. Voor andere geïnteresseerden is op YouTube een livestream te vinden.