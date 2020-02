Juridische vraag: Is er voor het uitvoeren van een pentest ook een verwerkersovereenkomst nodig?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Vraag: Ik ben zelfstandig security-onderzoeker en doe veel pentests, ook ongevraagd (maar wel altijd ethisch). Nu las ik dat ik dat niet meer mag doen van de AVG tenzij ik een verwerkersovereenkomst sluit met mijn klanten? Maar ik heb al een waiver met geheimhouding, is dat niet genoeg?

Antwoord: Wie penetration testing oftewel securityonderzoek naar binnendringmogelijkheden uitvoert, moet een verwerkersovereenkomst sluiten met zijn opdrachtgever. Dat bepaalde althans de Saksische Autoriteit Persoonsgegevens onlangs. Wat natuurlijk enige onrust gaf bij professionele pentesters, want je hébt al zo’n papierwinkel voordat je aan de slag kan en moet er dan ook nog een verwerkersovereenkomst bij voor het geval je persoonsgegevens tegenkomt? Nou ja, formeel wel maar er zijn trucjes.

Bij een pentest ga je bij een klant aan de slag om zwakheden in zijn systeem te vinden. Je probeert binnen te dringen, zeg maar wat je anders computervredebreuk zou noemen. Vandaar die papierwinkel: je wilt dat je klant een pentest waiver of toestemmingsverklaring tekent waarin duidelijk vaststaat dat je niets tegen zijn wil doet, en dus niets dat wederrechtelijk en daarmee strafbaar kan worden.

Dat is voor klanten dan weer spannend, want wat als je nu iets stukmaakt tijdens dat onderzoek of verder kwam dan ingeschat en daar raak je iets dat echt niet de bedoeling was? Dat geeft dus de nodige onderhandeling vaak.

Sinds de AVG is daar een extra risico bij gekomen. Het is natuurlijk mogelijk dat je bij je security-onderzoek persoonsgegevens tegenkomt, denk aan een database met klantgegevens waar je bij kunt. Als je die database dan vervolgens downloadt ("het zal toch niet waar zijn") dan ben je persoonsgegevens aan het verwerken, in het AVG-jargon.

En dat is dan even lastig, want hoezo mág jij dat van de AVG? Als zelfstandig ingehuurd onderzoeker heb je daar geen grondslag voor, je hebt geen toestemming van de betrokken klanten en je hebt ook geen contract met ze. Vandaar het advies: werk als verwerker, als hulpje van je opdrachtgever. Dan is wat je doet met die gegevens zijn probleem (althans; waarom dat mág dat onderzoek). Alleen zit je dan met de tegenpool dat je niet meer mag doen met die gegevens dan hij je toestaat.

Nu zou dat in de praktijk wel mee moeten vallen, want wat je gaat doen is normaliter niet meer dan een kopie maken, vastleggen wat je gevonden hebt en dan vernietigen (of teruggeven). En dat is precies wat een verwerker ook zou doen.

Het wordt alleen op formele gronden ingewikkeld: oh jee we hebben een verwerker jongens, dus hier is de standaard verwerkersovereenkomst die de boekhouder ook moet tekenen. En daarin staan dan vele dingen zoals een passend securitybeleid (met auditclausule, dus de klant komt bij jou, securityonderzoeker, kijken of je wel veilig bent – de meest hilarische case die ik had was dat de verwerker verklaarde periodiek pentests op zichzelf uit te voeren), medewerking aan inzage- en verwijderverzoeken en ga zo maar door dat echt zwaar over de top is voor zo’n onderzoek. Zeker omdat het ook nog eens aan onbeperkte aansprakelijkheid gekoppeld is.

Wat mij betreft mag je dát dus afwijzen. Je kunt in je pentest waiver of AV volstaan met een verklaring dat je verwerker bent, dat je de AVG zult naleven en dat je alle kopieën van data na logging van de gebeurtenis zult wissen, behalve eventuele kopieën die nodig zijn voor de gewenste rapportage.

Ben je proactief zelfstandig opererend pentester (lees: je probeert ongevraagd andermans security te kraken binnen ethische / responsible disclosure beginselen) dan ben je geen verwerker want dan bepaal je zelf wat je doet en wat je met de gegevens van plan bent. Het is daar echt onzin achteraf een verwerkersovereenkomst te tekenen - ook omdat je als verwerker niet mag publiceren over je verwerkingen, wat toch precies ingaat tegen het principe van responsible disclosure.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.