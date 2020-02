Belgische rechter dwingt verdachte om code telefoon af te staan

De verplichting om de toegangscode af te staan zou niet te vergelijken zijn met iemand die onder druk een verklaring aflegt

Dat is helemaal waar, en ook helemaal irrelevant. De vraag is namelijk of je verplicht kan worden om aan je eigen veroordeling mee te werken, en in België is het antwoord op die vraag dus ondertussen helaas verworden tot "ja".What's next, dat je niet meer onschuldig bent tot het tegendeel bewezen wordt, maar zelf maar je onschuld moet gaan aantonen?