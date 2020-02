Belgische politie: gebruiker beste verdediging tegen ransomware

Eindgebruikers zijn de beste verdediging tegen ransomware door niet zomaar e-mailbijlagen te openen, zo stelt de Belgische Federale Politie. Volgens de Belgische politie is er een stijging van het aantal aanvallen waarbij ransomware wordt geïnstalleerd. De afgelopen weken werden verschillende Belgische bedrijven door ransomware getroffen, alsook een gemeente.

"Hackers gebruiken diverse technieken. Ze profiteren bijvoorbeeld van de zwakke plekken in de beheerstools van bedrijven. Nadat ze zijn binnengedrongen, kunnen ze onder meer de back-ups uitschakelen. Er kunnen ernstige gevolgen zijn als het bedrijf volledig geblokkeerd is door de versleuteling van zijn gegevens", zegt commissaris Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit.

Bogaert waarschuwt internetgebruikers om vooral alert te zijn op e-mailbijlagen. "Wees op je hoede als je bestanden aangeboden krijgt." De gebruiker is dan ook de beste verdediging en zwakste schakel, stelt de Belgische politie. "Vergeet echter niet dat de zwakke schakel in de digitale omgeving zich tussen het scherm en de stoel bevindt." Volgens Bogaert is het daarom belangrijk dat gebruikers alert blijven op de bestanden die ze via e-mail ontvangen. "Ons gedrag speelt immers een grote rol in onze digitale veiligheid."