Cisco-apparaten kwetsbaar voor aanvallen door CDP-lekken

Verschillende apparaten van Cisco zijn kwetsbaar voor aanvallen door kwetsbaarheden in het Cisco Discovery Protocol (CDP). Geen van de beveiligingslekken is door Cisco als ernstig bestempeld, maar in bepaalde gevallen is het mogelijk voor lokale aanvallers om systemen in het netwerk over te nemen.

Het Cisco Discovery Protocol (CDP) is een netwerkprotocol dat Cisco-apparaten gebruiken om informatie over andere op het netwerk aangesloten apparaten te verzamelen. Vijf kwetsbaarheden in Cisco-apparaten die van CDP gebruikmaken zorgen ervoor dat een aanvaller op afstand code kan uitvoeren of een denial of service kan veroorzaken. Er is hiervoor geen interactie van gebruikers vereist. Volgens Cisco zijn de aanvallen alleen uit te voeren door een "aangrenzende aanvaller" in hetzelfde broadcast domain als het aangevallen apparaat.

Voor de Cisco videosurveillance 8000 series ip-camera's, Cisco ip-phones en Cisco FXOS-, IOS XR- en NX-OS-software zijn updates verschenen. De laatst genoemde besturingssystemen draaien op allerlei routers en switches van Cisco. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van de kwetsbaarheden zijn die met een 7,4 en 8,8 beoordeeld. De beveiligingslekken werden door securitybedrijf Armis ontdekt, dat Cisco op 29 augustus vorig jaar informeerde. Gisteren rolde Cisco updates voor de kwetsbaarheden uit.