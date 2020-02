Politie adviseert slachtoffers van ransomware niet te betalen

Gisteren werd bekend dat de Universiteit Maastricht criminelen 197.000 euro heeft betaald voor het ontsleutelen van bestanden die door ransomware waren versleuteld. Vandaag herhaalt de Nederlandse politie het al vaker gegeven standpunt om bij ransomware niet te betalen.

"Hoewel het een organisatie voor een enorm dilemma kan stellen, raadt de politie het in dergelijke ransomware-zaken toch af om te betalen. Anders houden we het verdienmodel van de criminelen in stand", zo stelt de politie. Volgens Metten Bergmeijer, teamleider van het Limburgse cybercrimeteam, heeft het er alle schijn van dat de aanval in de kerstperiode zorgvuldig gepland was. De aanvallers waren twee maanden onopgemerkt in het universiteitsnetwerk actief voordat ze de ransomware op 23 december uitrolden.

"Mede daardoor werd het laat ontdekt en kon het zo groot worden. De universiteit deed pas na twee dagen – in de namiddag van tweede kerstdag - aangifte bij ons", laat Bergmeijer weten. Het Limburgse cybercrimeteam is nog steeds bezig met de zaak. "We hebben op een aantal terreinen opsporingsindicatie. Er zat duidelijk veel tijd en voorbereiding achter", gaat Metten verder, die opmerkt dat de politie vanaf het begin achter het standpunt stond om niet te betalen. "Maar we respecteren en begrijpen in het licht van de dilemma’s ook wel weer de keuze van de universiteit", zo laat de teamleider weten.

Ook Marijn Schuurbiers, teamleider van het Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid, raadt slachtoffers af om het losgeld te betalen. "We begrijpen natuurlijk wel dat dit een enorm dilemma kan zijn, wanneer - zoals in Maastricht - alles stil ligt of wanneer je als bedrijf een enorm verlies lijdt. Aan de andere kant houdt zo’n betaling het verdienmodel van deze cybercriminelen in stand. We zien in concrete onderzoeken dat het betaalde geld deels gebruikt wordt om weer nieuwe aanvallen op te zetten." De THTC-teamleider benadrukt dat collectief en structureel niet betalen een belangrijke oplossing kan zijn om het verdienmodel van de criminelen in Nederland minder aantrekkelijk te maken.