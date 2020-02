Justitie VS: gevolgen encryptie probleem voor hele samenleving

Encryptie zorgt voor wetteloze plekken waar criminelen, terroristen en andere kwaadwillenden gebruik van kunnen maken en dat is niet alleen een probleem voor de politie, maar voor de gehele samenleving. Dat liet de Amerikaanse onderminister van Justitie Brian Benczkowski tijdens het symposium "Justice in Cyberspace" in Washington DC weten.

Tijdens zijn speech stelde Benczkowski dat cybercrime geen grenzen kent en Amerikanen met slechts een paar muisklikken het doelwit van allerlei aanvallen kunnen worden. Cybercriminelen worden volgens de onderminister ook steeds professioneler. Het is daarom belangrijk dat justitie daarop reageert, merkte hij op. "We moeten nooit shortcuts nemen die de vrijheid in gevaar brengen, maar we hebben ook praktische oplossingen voor deze uitdagingen nodig. Oplossingen die rechtmatige grensoverschrijdende onderzoeken mogelijk maken met de snelheid om schade te voorkomen", aldus Benczkowski.

Afsluitend ging de onderminister in op de "uitdagingen" van encryptie voor de rechtsstaat. "Veel apparaten en diensten maken tegenwoordig standaard gebruik van encryptie waar de gebruiker controle over heeft. Dergelijke encryptie voorkomt toegang tot bewijs, zelfs wanneer justitie een bevel van een neutrale rechter verkrijgt", stelde Benczkowski. "Dit zorgt voor een "wetteloze plek" die criminelen, terroristen en andere kwaadwillenden kunnen misbruiken. Dit is niet alleen een probleem voor politie, maar voor de gehele samenleving."

In cybercrimezaken kan versleutelde communicatie allerlei details over de leden van een criminele bende bevatten. Het kan meer informatie over hun activiteiten of slachtoffers geven, ging de onderminister verder. "Zonder toegang tot deze informatie via een rechtmatig juridisch proces, kunnen strafrechtelijke onderzoeken criminelen mogelijk niet arresteren en vervolgen."

Volgens Benczkowski is het succes of mislukken van een politieonderzoek, en gerechtigheid voor slachtoffers, te vaak afhankelijk van de technische en bedrijfsbeslissingen van een paar individuen binnen techbedrijven. "Ons rechtsstelsel is in zijn kern een zoektocht naar de waarheid. Wanneer bewijs ontoegankelijk wordt gemaakt, raakt het het hart van de rechtsstaat", liet de onderminister aan het publiek weten. Benczkowski stelde dat de beschikbaarheid van bewijs niet aan een paar personen, geleid door financiële of persoonlijke motieven over hoe de wereld in elkaar zit, moet worden overgelaten. "In plaats daarvan moet het worden overgelaten aan het Congres met de belangen van onze gehele samenleving in het achterhoofd."

De FBI en de Amerikaanse minister van Justitie hebben de afgelopen jaren al vaker kritiek op encryptie geuit en dat zal voorlopig niet stoppen. "Het ministerie en diens leiders zullen dit probleem blijven aanstippen totdat er een oplossing is bereikt die de rechtstaat en onze grondwettelijke orde respecteert. Eén die politie diens verplichting laat nakomen om misdrijven te vervolgen en de rechten van slachtoffers te verdedigen. Eén die wordt bereikt door politiek aansprakelijke beleidsmakers die de taak hebben om belangrijke juridische en andere zaken af te wegen, niet de directeuren van Sillicon Valley met hun eigen financiële en persoonlijke motivaties", besloot Benczkowski zijn speech.