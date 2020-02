CDA wil reactie Grapperhaus op losgeld Universiteit Maastricht

Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de overheid?



Wanneer we spreken over "reguliere" criminaliteit ligt de taak van preventie, beveiliging en opsporing bij de Politie. Men mag namelijk niet van een bedrijf verwachten dat zij zich wapenen tegen een (fysieke) overval van gewapende mannen.



Waarom is het, in het geval van cybersecurity dan wel zo dat we van deze zelfde bedrijven verwachten dat ze zich wapenen tegen (misschien nog wel beter) georganiseerde hackergroepen?



Wanneer neemt de overheid haar verantwoordelijkheid, en starten ze met fatsoenlijke voorlichting en preventie op dit gebied?



Lijkt me niet heel raar dat als je de verantwoordelijkheid hiervoor bij de bedrijven neerlegt, er gekozen zal worden voor de oplossing met de laagste kosten, en dus het betalen van het losgeld.