Voorwaardelijke celstraf voor aanbieder populaire ddos-dienst

Een 24-jarige Amerikaan die een populaire ddos-dienst aanbood is in de VS veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. Daarnaast moet de man mogelijk een schadevergoeding betalen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie roept slachtoffers dan ook op om zich te melden.

De Amerikaan beheerde de ddos-dienst Quantum Stress. Gebruikers konden tegen betaling websites laten platleggen. Quantum Stress bood verschillende abonnementen aan voor het laten uitvoeren van ddos-aanvallen. Tussen 2011 en 2018 had de ddos-dienst 70.000 tot 80.000 abonnees. Het is daarmee één van de langstlopende ddos-diensten. Via de ddos-dienst werden zowel individuen als bedrijven aangevallen.

Op 5 mei vindt er een hoorzitting over een schadevergoeding plaats. Vanwege het grote aantal potentiële slachtoffers heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie nu op de eigen website een oproep geplaatst waarin gedupeerden worden opgeroepen zich te melden.