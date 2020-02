Microsoft patcht 37 beveiligingslekken in Chromium Edge

Microsoft heeft een nieuwe versie van Chromium Edge uitgebracht waarin 37 beveiligingslekken zijn verholpen. Chromium Edge is de nieuwe Edge-browser gebaseerd op Chromium die vorige maand officieel door Microsoft werd gelanceerd en meer privacy zou moeten bieden dan de oude Edge-versie.

Op dit moment moeten Windows 10-gebruikers de nieuwe browser zelf downloaden, maar Microsoft zal die uiteindelijk via een automatische update onder gebruikers gaan uitrollen. In tegenstelling tot Internet Explorer en de oude Edge-versie, die ééns per maand updates ontvangen, worden beveiligingsupdates voor Edge Chromium meteen uitgerold zodra die door Google beschikbaar zijn gemaakt. Chromium is een door Google ontwikkelde opensourcebrowser die zowel voor Chrome, de nieuwe Edge, Opera en andere browsers de basis vormt.

Zo kwam Google op 4 februari met Chrome 80.0.3987.87, waarin 56 kwetsbaarheden werden gepatcht. Drie dagen later volgde Microsoft met Chromium Edge versie 80.0.361.48. Daarin zijn echter 37 beveiligingslekken verholpen. Het verschil kan worden verklaard doordat Google en Microsoft de Chromium-opensourcebrowser als basis gebruiken, maar aanvullen met hun eigen code en features. Net als Google Chome wordt ook Chromium Edge automatisch bijgewerkt.