Privégegevens 6,4 miljoen Israëlische kiezers gelekt

In Israël zijn door een beveiligingsfout de privégegevens van 6,4 miljoen stemgerechtigde Israëlische kiezers op straat beland. Het gaat om namen, adresgegevens, social-securitynummer, telefoonnummer en geslacht. De gegevens waren door de Israëlische kiescommissie gedeeld met de Likud-partij.

Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De partij had de data aan de Elector-app toegevoegd, die op de verkiezingsdag wordt gebruikt. Gebruikers van de app kunnen zo updates en nieuws over de verkiezingen van 2 maart ontvangen. De website waar de app is te downloaden bevatte een verwijzing naar een onbeveiligde API (programmeerinterface) die zonder wachtwoord toegankelijk was. Deze API bevatte de inloggegevens van verschillende beheerders.

Met deze gegevens was het mogelijk om toegang tot de backend van de website te krijgen en de database met kiezersgegevens te benaderen, zo ontdekte programmeur Ran Bar-Zik. De ontwikkelaar van de app stelt dat het om een eenmalig incident gaat en het probleem inmiddels is verholpen. Het is onduidelijk of andere partijen toegang tot de data hebben verkregen.