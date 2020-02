ProtonVPN maakt Android-app beschikbaar via GitHub

De Android-app van ProtonVPN is voortaan naast de Google Play Store ook te downloaden via GitHub. Zodoende is de app ook toegankelijk voor gebruikers in landen die de Google Play Store blokkeren of die geen Google-account willen aanmaken.

"Door onze app open source te maken en die op GitHub te plaatsen zorgen we ervoor dat je ProtonVPN overal kunt bereiken, ongeacht waar je bent", zegt Richie Koch van ProtonVPN. Het bedrijf achter ProtonVPN stelde eerder al dat het gedwongen is om via de Google Play Store te opereren, aangezien Android van Google is en de Play Store de standaard appstore op Androidtoestellen is. Toch wil het bedrijf ook andere distributiekanalen ondersteunen, zodat gebruikers naar eigen zeggen meer keuze hebben en het in de bedrijfsvisie van een "toegankelijke privacy" past. Zo zijn Androidgebruikers die via de Play Store downloaden verplicht om een Google-account te gebruiken.

Nu is het mogelijk om het apk-bestand direct via GitHub te downloaden waarmee de ProtonVPN-app is te installeren. "Net zoals het uitvoeren van een onbekend .exe-bestand je computer risico kan laten lopen, kan het installeren van een onbekend apk-besteand je Androidtoestel compromitteren. Je moet dan ook alleen apk-bestanden van geverifieerde, vertrouwde bronnen installeren", aldus Koch. Standaard blokkeert Android dan ook het installeren van apps die van buiten de Google Play Store afkomstig zijn. ProtonVPN wil het apk-bestand ook via F-Droid gaan aanbieden, een populair alternatief voor de Play Store.