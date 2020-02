College Beoordeling Geneesmiddelen slachtoffer Citrix-aanval

Het College Beoordeling Geneesmiddelen is via het ernstige beveiligingslek in Citrix door aanvallers gecompromitteerd. Daarnaast blijkt dat het Medisch Centrum Leeuwarden de oplossing van Citrix niet op tijd had doorgevoerd. Dat heeft minister Bruins voor Medische Zorg op vragen van de SP laten weten. Het College is een autoriteit die de kwaliteit, werking en veiligheid van medicijnen controleert.

SP-Kamerlid Hijink had Kamervragen gesteld naar aanleiding van de aanval op de Citrix-systemen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het ziekenhuis besloot op 14 januari vanwege een aanval op de Citrix-systemen alle communicatie met de buitenwereld af te sluiten. Hierdoor hadden patiënten geen toegang meer tot hun patiëntendossier en konden medewerkers niet meer thuiswerken. Uit onderzoek dat het ziekenhuis liet uitvoeren bleek dat de aanval niet was doorgedrongen tot de interne systemen van het MCL of patiëntgegevens. "Deze zijn veilig", zo liet het MCL eerder al weten.

Hijink vroeg of ook andere zorgorganisaties door het Citrix-lek waren getroffen en met welke schade zij te maken hadden gekregen. "Het College Beoordeling Geneesmiddelen heeft laten weten gecompromitteerd te zijn. Hiervan is een melding gemaakt bij NCSC. Forensisch onderzoek loopt nog, maar het huidige beeld is dat er geen indicatoren zijn dat er data is gelekt", laat Bruins weten.

Het SP-Kamerlid wilde ook weten hoe het kon dat het MCL was aangevallen, aangezien Citrix al vorig jaar december mitigatiemaatregelen beschikbaar had gemaakt. De minister stelt dat zorginstellingen primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen informatieveiligheid. "Hierbij hoort ook het direct nemen van maatregelen om de risico's te verkleinen", aldus Bruins. Het MCL heeft de minister gemeld dat de oplossing van Citrix niet tijdig is uitgevoerd. Het onderzoek van het ziekenhuis waarom dit niet is gedaan loopt nog.