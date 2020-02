Gevangenissoftware lekt privégegevens gevangenen VS

Een aanbieder van gevangenissoftware heeft via een onbeveiligde Amazon S3-bucket allerlei privégegevens van gevangenen gelekt, waaronder namen, foto's en medicatie. Via een S3-bucket kunnen organisaties allerlei gegevens in de cloud van Amazon opslaan.

Standaard staan S3-buckets zo ingesteld dat ze niet voor onbevoegden toegankelijk zijn. De bucket van softwareleverancier Jailcore was voor iedereen toegankelijk. Jailcore is een cloudgebaseerde applicatie voor het gevangenisbeheer. Zo is het via de software mogelijk om medicatie onder gevangenen uit te delen, activiteiten van gevangenen te monitoren en celcontroles bij te houden.

Onderzoeker Noam Rotem en Ran Locar van vpnMentor vonden in de S3-bucket allerlei gevoelige gegevens. Het ging onder andere om de medicijnen die gevangenen gebruiken, de dosis, het moment van inname en of de medicijnen waren geweigerd. Verder bevatte de S3-bucket de namen van gevangenen, hun geboortedatum en foto, alsmede informatie over de activiteiten van gevangenen, zoals bezoeken, ontvangen pakketjes en andere zaken. Ook informatie over gevangenismedewerkers, zoals hun volledige naam en soms ook handtekening, werd aangetroffen.

De onderzoekers waarschuwden Jailcore op 5 januari. Volgens vpnMentor verliep de communicatie met Jailcore moeizaam en wilde het bedrijf de melding niet accepteren. Op 15 januari werd het Pentagon geinformeerd, waarna de S3-bucket een dag later was gesloten.