Lek in Dell SupportAssist geeft lokale aanvaller adminrechten

Triest en dit kom je nog bij veel applicaties tegen. MS boeit het ook niet want in de eigen programmas weren ze deze vector als security issue tenzij het misbruikt kan worden als je een document opent en de Dll uit CWD geladen wordt. Ook exploit-db neemt ze niet meer aan.



Zit een aanvaller eenmaal op een machine in je netwerk dan zal hij dus waarschijnlijk met weinig moeite rechten kunnen verhogen.