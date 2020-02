Ransomware schakelt software managed serviceproviders uit

Tevens dreigt de ransomware met het openbaar maken van bestanden als er niet wordt betaald.

According to the attackers, one of these pre-deployment tasks is to first steal a victim's files and upload it to their servers. They then tell the victim that they will release the files publicly if a ransom is not paid.

@Redactie, dit mag m.i. wel wat duidelijker vermeld worden:Uit https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ragnar-locker-ransomware-targets-msp-enterprise-support-tools/