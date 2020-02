Ransomware versleutelt 1700 computers Belgische school

Het Atlas College in Genk is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Aanvallers wisten 1700 computers in het netwerk van de scholengroep te versleutelen. "De bureaubladen van alle 1700 computers verbonden aan ons netwerk vertoonden allemaal hetzelfde: een afbeelding van scheermesjes en een mededeling dat alle bestanden in het netwerk geëncrypteerd waren door het virus Razor 2020", zegt algemeen directeur Christel Schepers van het Atlas College tegenover Het Laatste Nieuws.

Vervolgens ontving het Atlas College een e-mail waarin om losgeld werd gevraagd. De school zegt niet te zullen betalen. Door de aanval liggen alle 1700 computers van de school plat en zijn niet door studenten te gebruiken. Hoe groot de schade voor de school zal zijn is nog niet bekend. Volgens het Belgische Computer Emergency Response Team is ransomware met een opmars in België bezig. Onlangs werden de Belgische it-leverancier SPIE ICS, de Belgische gemeente Willebroek en de Belgische weefmachinebouwer Picanol door ransomware getroffen.

Het werkelijke aantal slachtoffers in België ligt mogelijk veel hoger, zegt woordvoerder Katrien Eggers van het Belgische CERT. "Particuliere slachtoffers geven een dergelijke aanval zelden aan en ook bedrijven zijn niet happig om bekend te maken dat ze slachtoffer werden van ransomware. Naast de financiële verliezen kan ook de imagoschade aanzienlijk zijn voor een bedrijf." Het Belgische CERT adviseert bedrijven om geen losgeld te betalen. Het Atlas College is eind 2018 ontstaan uit vier scholen. De scholengroep telt drieduizend leerlingen.