CSR wil datalekmeldingen voor onderzoek beschikbaar maken

De Autoriteit Persoonsgegevens moet meldingen van datalekken die het ontvangt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) delen, zodat die het voor onderzoek beschikbaar kan maken. Daarvoor pleit de Cyber Security Raad (CSR), een orgaan dat het kabinet over cybersecurity adviseert.

Het CSR heeft een advies aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid overhandigd waarin wordt opgeroepen de datalekmeldingen van de Autoriteit Persoonsgegevens beschikbaar te maken voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Dit moet leiden tot adviezen en aanbevelingen voor het beter beveiligen van persoonsgegevens. Het CBS moet als gateway tot de data gaan dienen omdat het veel ervaring heeft met de beveiliging van dit soort bestanden en met het regelen van 'begeleide toegang' tot de bestanden. De gedeelde datalekmeldingen zullen zijn ontdaan van bedrijfsnamen en persoonsgegevens.

"Informatie over datalekken vormt een belangrijke bron voor inzicht in de daadwerkelijke effecten van veiligheidsmaatregelen (of het ontbreken daarvan). Beter onderzoek naar de effecten ervan zorgt ervoor dat organisaties beter weten in welke veiligheidsmaatregelen ze moeten investeren", aldus de Cyber Security Raad. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al aangegeven de data onder voorwaarden beschikbaar te willen stellen. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar en zou 177.000 euro gaan kosten. Minister Grapperhaus heeft het advies van het CSR positief in ontvangst genomen.