Meer details over zerodayaanval op Firefox- en IE-gebruikers

Gebruikers van Firefox en Internet Explorer waren recentelijk doelwit van een zerodayaanval die de naam "Double Star" heeft gekregen en waarbij werd geprobeerd om systemen met malware te infecteren. De aanvallers maakten niet alleen gebruik van websites, maar ook van Microsoft Office-documenten om gebruikers met kwetsbare browsers aan te vallen. Dat stelt securitybedrijf Qihoo 360 in een analyse.

Onderzoekers van het bedrijf ontdekten de aanval en waarschuwden Microsoft en Mozilla. Gezien het CVE-nummer dat de twee browserkwetsbaarheden kregen werd het Firefox-lek eerst ontdekt. Volgens de softwarebedrijven was het zerodaylek bij gerichte aanvallen misbruikt, maar verdere details werden niet gegeven. Uit de analyse van Qihoo 360 blijkt dat het zerodaylek onder andere werd gecombineerd met een oudere kwetsbaarheid in Microsoft Office. Via dit oude beveiligingslek, waarvoor in 2017 een update verscheen, werd een webpagina met exploitcode geladen.

Het uiteindelijke doel van de aanval is de installatie van malware waarmee de aanvallers volledige controle over het systeem hebben. Mozilla kwam op 8 januari met een noodpatch voor de kwetsbaarheid. Microsoft waarschuwde op 17 januari voor het probleem en publiceerde een tijdelijke oplossing. Gisterenavond verscheen de beveiligingsupdate voor Internet Explorer. Het probleem is ook aanwezig in Internet Explorer 11 voor Windows 7. Gebruikers van deze Windowsversie ontvangen de beveiligingsupdate alleen als ze over een onderhoudscontract beschikken, aangezien de ondersteuning van Windows 7 vorige maand afliep.