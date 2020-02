Tsjechische privacytoezichthouder doet onderzoek naar Avast

De Tsjechische privacytoezichthouder is een onderzoek naar antivirusbedrijf Avast gestart wegens de verkoop van gebruikersgegevens aan derde partijen. Volgens Ivana Janu, hoofd van het Office for Personal Data Protection, is er een vermoeden van een ernstige en uitgebreide privacyschending.

Avast had een dochteronderneming genaamd Jumpshot die gegevens van Avast-gebruikers verwerkte. Vervolgens werd de, volgens Avast geanonimiseerde data, aan klanten verkocht. Het ging onder andere om Google en Microsoft. Die konden zo zien hoe mensen van het internet gebruikmaken. Bijvoorbeeld welk percentage gebruikers van de ene naar de andere website ging. Het ging onder andere om zoekopdrachten, bekeken locaties op Google Maps, bezochte LinkedIn-pagina's, bekeken YouTube-video's en andere zaken. Vanwege de ophef die ontstond besloot Avast het bedrijf Jumpshot te sluiten.

Nu blijkt dat de Tsjechische privacytoezichthouder een voorlopig onderzoek naar de verkoop van de gegevens is gestart. "Op het moment verzamelen we informatie over de zaak. Er is een vermoeden van een ernstige en uitgebreide schending in de bescherming van de persoonlijke data van gebruikers. Gebaseerd op de onderzoeksresultaten zullen er verdere stappen worden ondernomen en het publiek zal te zijner tijd worden geïnformeerd", aldus Janu. Avast laat in een reactie tegenover Vice Magazine weten dat het volledig zal meewerken met het onderzoek van de toezichthouder.