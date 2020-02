Ransomware raakt Mitsubishi Chemical Advanced Materials

Systemen van kunststoffabrikant Mitsubishi Chemical Advanced Materials zijn vorige week getroffen door ransomware. Het gaat in ieder geval om de vestiging in het Belgische Tielt, maar ook vestigingen in Amerika, Duitsland en Nederland zouden zijn getroffen, zo laat een bron aan Focus-WTV weten.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials produceert onder andere kunststoffen buizen en platen voor onder meer windmolens, auto's en machines. "Op 7 februari heeft ons it-beveiliginsteam een mogelijk cyberincident ontdekt als gevolg van ransomware. We zijn een onderzoek gestart om de impact te meten. Bovendien hebben we externe cyberveiligheidsexperts ingeschakeld en alle systemen uit voorzorg offline genomen", aldus een verklaring van het bedrijf.

Volgens Mitsubishi Chemical Advanced Materials zijn de nodige diensten en instanties op de hoogte van het incident gebracht en wordt er rond de klok gewerkt om het probleem te verhelpen en alle systemen weer online te krijgen. Het bedrijf heeft vestigingen in 21 landen en meer dan 2800 medewerkers. Van de Belgische vestiging zijn tijdelijk twintig van de 420 werknemers naar huis gestuurd. Details over het soort ransomware en hoe het bedrijf besmet kon raken zijn niet bekendgemaakt.