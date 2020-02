IBM: afpersing zakelijk e-mailadres levert meer op dan privé adres

Het afpersen van een zakelijke e-mailadres levert criminelen meer dan op het afpersen van privé e-mailadressen, zo stelt IBM. Onderzoekers ontdekten onlangs een spamcampagne van de beruchte Emotet-malware gericht aan zakelijke e-mailadressen. In het bericht staat vermeld dat er beelden zijn gemaakt van de gebruiker op het moment dat die zich achter de computer aan het bevredigen was.

Vervolgens wordt er gedreigd met het openbaar maken van de beelden, tenzij er 1500 dollar in bitcoin wordt betaald. In de bitcoinwallets waar slachtoffers het geld naar toe kunnen overmaken vonden onderzoekers 57.000 dollar aan bitcoin. Afgelopen december verstuurde het Necurs-botnet soortgelijke afpersingsmails. Deze e-mails waren echter gericht aan privé e-mailadressen. De Necurs-campagne leverde criminelen 4500 dollar aan cryptovaluta op.

Volgens IBM valt het verschil te verklaren doordat Emotet zich op zakelijke gebruikers richtte, terwijl Necurs het op eindgebruikers had voorzien. Daarnaast vroeg Emotet een bedrag in Bitcoin, terwijl Necurs slachtoffers in Dashcoin liet betalen. Aan de andere kant duurde de Emotet-campagne slechts zes dagen, terwijl de afpersingsmails van het Necurs-botnet gedurende zeven weken werden verspreid.

"Het ontvangen van een afpersingsmail op het werk legt mogelijk meer druk op de ontvanger; als ze in de scam trappen moeten ze betalen voordat hun werkgever erachter komt", zegt Limor Kessem van IBM. Wat verder opvalt aan de Emotet-mails is dat die ook van een kwaadaardig doc-bestand zijn voorzien die de computer met Emotet probeert te infecteren, terwijl de Necurs-mails alleen op afpersing zijn gericht.