Back-updienst meet hogere uitval bij Seagate harde schijven

Back-updienst Backblaze publiceert elk jaar een overzicht van de harde schijven die het voor de opslag van data gebruikt en het uitvalspercentage waar het mee te maken kreeg. In 2019 bleek dat harde schijven van Seagate verhoudingsgewijs vaker uitvielen dan schijven van HGST en Toshiba.

Met name bij de 12TB-schijven van Seagate gaat het fout. Op jaarbasis viel 3,3 en 1,1 procent van de Seagate 12TB-modellen uit. Bij HGST was dit 0,4 en 0,56 procent. Tevens steeg het gemiddelde uitvalspercentage van harde schijven in 2019 ten opzichte van 2018. Dit is volgens Andy Klein van Backblaze te verklaren door de uitvallende 12TB-schijven van Seagate en dat de 8TB-schijven naarmate ze ouder worden een "midlifecrisis" lijken te hebben.

Seagate scoort ook iets slechter als het gaat om de genormaliseerde periode van 2013 tot eind 2019. Meerdere modellen hebben een uitvalspercentage van boven de 1 procent. Met name de 4TB- en 12TB-modellen vallen met een percentage van respectievelijk 2,67 en 2,57 procent bovengemiddeld vaak uit. HGST weet met de 4TB- en 12TB-modellen juist de beste scores neer te zetten, namelijk 0,46 en 0,4 procent. De cijfers van Backblaze zijn gebaseerd op ruim 122.000 harde schijven.

Volgens Klein is het vergelijken van het jaarlijkse uitvalspercentage van harde schijven een goede manier om trends te spotten. Iets wat handig kan zijn bij het kiezen van harde schijven voor het opslaan van back-ups.