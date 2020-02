Zorgverzekeraar CZ schond privacywet bij machtigingsvragen

Zorgverzekeraar CZ heeft de privacywetgeving geschonden door bij machtigingsvragen meer medische gegevens te verwerken dan noodzakelijk is, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van onderzoek. De privacytoezichthouder heeft de verzekeraar een last onder dwangsom opgelegd.

Voor het vergoeden van medisch-specialistische revalidatie vereist CZ een voorafgaande akkoordverklaring, een machtigingsvereiste. Aan die akkoordverklaring kan CZ aanvullende voorwaarden stellen. Volgens twaalf verzekerden heeft CZ voor hun revalidatiezorg te veel bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zij vroegen de Autoriteit Persoonsgegevens om tegen de zorgverzekeraar op te treden.

Volgens de toezichthouder heeft CZ bij vier verzekerden de AVG geschonden door meer medische gegevens over hun behandeling te verwerken dan noodzakelijk was voor de beoordeling van hun machtigingsaanvragen. Daarop besloot de Autoriteit Persoonsgegevens een last onder dwangsom op te leggen. CZ heeft tegen het besluit van de AP beroep ingesteld.

De toezichthouder en verzekeraar hebben wel al enkele afspraken gemaakt. Zo heeft CZ een aantal maatregelen getroffen, waaronder het verwijderen van de gegevens van de twaalf verzekerden die een klacht indienden en is een beleidsdocument voor machtigingsaanvragen van de CZ-website verwijderd. Verder zal CZ voortaan van geval tot geval nagaan of aanvullende gegevens nodig zijn. De zorgverzekeraar en de Autoriteit Persoonsgegevens gaan nog verder in gesprek over eventuele aanpassing van de werkwijze voor machtigingsaanvragen die voldoet aan de AVG.