CBS: 16 procent ict'ers heeft alleen digitale basisvaardigheden

Zestien procent van de Nederlanders werkzaam in de ict heeft alleen digitale basisvaardigheden, zo blijkt uit onderzoek van het CBS en Eurostat. Eén procent zit daar zelfs onder. Digitale basisvaardigheden worden bepaald aan de hand van resultaten op vier deelgebieden.

Het gaat om de gebieden informatie, communicatie, computers/online diensten en software. Denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van informatie, verplaatsen van bestanden en opslaan van foto's in de cloud (informatie), e-mailen, bellen via internet en gebruik van sociale netwerken (communicatie), online shoppen, installeren van apps en online cursussen volgen (computers/online diensten) en het gebruik van kantoorsoftware en programmeren (software).

83 procent van de Nederlandse ict'ers beheerst deze digitale basisvaardigheden bovengemiddeld. Zestien procent beschikt alleen over de basisvaardigheden en één procent scoort zelfs onder de digitale basisvaardigheden. In de hele Europese Unie heeft gemiddeld 56 procent van de ict'ers bovengemiddelde digitale basisvaardigheden, terwijl 23 procent alleen over de basis beschikt. Achttien procent van de Europese ict'ers zit daar zelfs onder.

Nederland staat samen met Finland bovenaan als er wordt gekeken naar de digitale basisvaardigheden van de bevolking. Nederlanders van 16 tot 75 jaar worden steeds digitaal vaardiger, aldus het CBS. In 2015 had nog maar 43 procent meer dan basis digitale vaardigheden. Dat is in 2019 naar de helft gestegen. Op het deelgebied 'informatie' heeft 89 procent van de Nederlanders meer dan basis digitale vaardigheden. Bij communicatie en computers/online diensten is dit respectievelijk 83 procent en 81 procent.

Op het gebied software zijn zowel Nederlanders als Europeanen het minst vaardig. Op dit terrein beschikte 55 procent van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Het EU-gemiddelde was 41 procent. Wordt er alleen naar de Nederlandse ict'ers gekeken, dan zijn die als het om "software" gaat wel zeer behendig. 91 procent heeft namelijk bovengemiddelde vaardigheden. Verder blijkt dat hoogopgeleiden digitaal vaardiger zijn dan laagopgeleiden en doen mannen het beter dan vrouwen. Tevens zijn jongeren digitaal vaardiger dan ouderen.