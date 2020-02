NCA niet achter poster die ouders voor Tor en VM's waarschuwt

Het Britse National Crime Agency (NCA) was niet verantwoordelijk voor het maken en verspreiden van een poster die ouders waarschuwt voor de aanwezigheid van Tor Browser, virtual machines (VM's), Kali Linux, communicatie-app Discord en Metasploit op de computer van hun kinderen.

Beveiligingsonderzoeker Gareth Walker ontdekte de poster die ouders waarschuwt voor de aanwezigheid van tools zoals Tor Browser, VM's en Kali Linux. "Wanneer je dit op hun computer ziet, of een kind hebt waarvan je denkt dat die hackt, laat het ons dan weten zodat we advies kunnen geven en ze in een positieve richting kunnen sturen", aldus de boodschap aan ouders.

Vervolgens stond erop de poster een e-mailadres van een Brits politiekorps vermeld en de logo's van twee politiediensten, namelijk de West Midlands Regional Organised Crime Unit en de NCA. De poster zorgde voor een golf van kritiek, aangezien het om gewone programma's gaat die onder andere door beveiligingsexperts worden gebruikt.

Vandaag laat de NCA in een reactie op Twitter weten dat het niet bij het maken en verspreiden van de poster betrokken was en de genoemde tools zowel voor legale als illegale doeleinden zijn in te zetten. Het Britse district Walsall, dat voor de verspreiding van de poster verantwoordelijk zou zijn, heeft nog niet op de ophef gereageerd. De makers van Kali Linux zagen de poster juist als een goede manier om kinderen met de verschillende tools in aanraking te laten komen.