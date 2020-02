Kabinet tegen betaling van losgeld door Universiteit Maastricht

Het kabinet was tegen het betalen van losgeld door de Universiteit Maastricht aan criminelen om versleutelde bestanden terug te krijgen en heeft de universiteit dit ook voor de betaling kenbaar gemaakt. Dat heeft minister van Engelshoven van Onderwijs op Kamervragen van de VVD laten weten.

VVD-Kamerleden Wiersma en Nijkerken-de Haan vroegen de minister op 30 december om opheldering over de ransomware-aanval waar de universiteit een week eerder door was getroffen. "Hoe gaat Universiteit Maastricht er zo snel mogelijk voor zorgen dat de gijzeling van haar computersystemen wordt beëindigd? Heeft u aanwijzingen dat de universiteit hiervoor losgeld gaat betalen? Kunt u het betalen van losgeld uitsluiten?", zo vroegen de Kamerleden.

Ook wilden ze van de minister weten in hoeverre zij het eens is met het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg dat het moeilijk te verkopen is dat overheidsinstellingen criminelen gaan betalen voor het ontsleutelen van bestanden en of de minister ook betrokken was bij het besluit om wel of niet losgeld te betalen aan deze criminelen. "Deelt u de mening dat het betalen van deze criminelen ervoor zorgt dat hun verdienmodel in stand wordt gehouden", vroegen Wiersma en Nijkerken-de Haan verder.

Van Engelshoven laat weten dat zij door de universiteit over het betalen van losgeld en de hoogte van het bedrag is ingelicht. "Voordat de Universiteit Maastricht hiertoe over is gegaan, heb ik de universiteit kenbaar gemaakt dat de regering van mening is dat er geen geld naar criminelen toe moet vloeien. Het is de eigen afweging van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht geweest om het losgeld te betalen. De universiteit heeft mij te kennen gegeven dat de betaling van het losgeld, inclusief alle overige kosten die samenhangen met de ransomware-aanval, bekostigd zijn uit de verkoop van een deelneming van de holding Universiteit Maastricht", aldus de minister.

Afsluitend moest Van Engelshoven laten weten wat zij gaat doen om dergelijke cyberaanvallen in de toekomst te voorkomen. Daarop stelt de minister dat in het mbo en hoger onderwijs aanvullende acties worden genomen om de cyberveiligheid te versterken. Daarbij is aandacht voor de lessen die zijn getrokken uit de aanval op de Universiteit Maastricht, de toetsing van digitale veiligheid in het onderwijs, de monitoring en scanfunctie en voor vergroten van awareness.