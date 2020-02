Autoriteit Persoonsgegevens gaat toezien op AI en algoritmes

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat toezien op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Volgens de toezichthouder bieden algoritmes veel kansen, maar kleven er ook serieuze risico's aan.

"In een democratische rechtsstaat heb je bijvoorbeeld recht op een begrijpelijke motivering voor een voor jou nadelige beslissing. Anders kun je je niet verdedigen en kan een rechter dat niet toetsen. Daarom is transparantie zo cruciaal", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Wanneer algoritmes persoonsgegevens verwerken gelden er verschillende basisvoorwaarden.

Zo moet er een grondslag zijn voor de verwerking van gegevens, mogen gegevens die voor het ene doel worden verwerkt niet voor een ander doel worden gebruikt en gelden er afhankelijk van het type persoonsgegevens normen rond de opslag en beveiliging. Tevens is bij het gebruik van algoritmes een Data Protection Impact Assessment (DPIA) veelal verplicht. De verwerkingsverantwoordelijke moet dan het effect van de gegevensverwerking op de bescherming van persoonsgegevens uitvoeren.

In de DPIA moet de verwerkingsverantwoordelijke onderbouwen waarom hij bepaalde gegevens gebruikt in een algoritme, wat het doel van het gebruik van een algoritme is en waarom het nodig is te werken met dat algoritme. Wanneer deze risico's onvoldoende kunnen worden weggenomen moet er voorafgaand advies bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gevraagd.

De komende periode zal de toezichthouder zich richten op het verder uitwerken van haar toezicht op AI en algoritmes waarin persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij zal de autoriteit samenwerken met andere relevante partijen binnen en buiten Nederland.