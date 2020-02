Meer Nederlanders slachtoffer van helpdeskfraude in 2019

Het aantal Nederlanders dat vorig jaar slachtoffer van helpdeskfraude werd is sterk gestegen ten opzichte van 2018, zo blijkt uit cijfers van vier Nederlandse banken die Nu.nl ontving. In 2018 werden volgens ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank nog 1732 Nederlanders door helpdeskfraudeurs opgelicht.

Vorig jaar steeg het aantal slachtoffers dat zich bij de banken meldde naar 3099. Ook het schadebedrag nam vorig jaar toe ten opzichte van 2018. Wisten oplichters in 2018 nog bijna 2,4 miljoen euro te stelen, vorig jaar ging het om zo'n 2,9 miljoen euro. Eind januari liet het Openbaar Ministerie nog weten dat de schade van helpdeskfraude vorig jaar ten opzichte van 2017 was gehalveerd. In 2017 werden 2.000 mensen voor een bedrag van 6 miljoen dollar opgelicht.

In 2018 tekenden een coalitie van overheid en bedrijfsleven, waaronder Microsoft, TeamViewer, KPN, VodafoneZiggo en verschillende Nederlandse banken, een intentieverklaring om helpdeskfraude te bestrijden. Zo paste TeamViewer de software aan om misbruik tegen te gaan en werden winkels waar slachtoffers giftcards kunnen kopen voor het betalen van de oplichters gewezen op deze vorm van fraude.

Bij de aankondiging van januari liet het Openbaar Ministerie niets weten over het aantal slachtoffers en de schade in 2018. Uit cijfers van de banken blijkt dat het aantal slachtoffers in 2019 ten opzichte van zowel 2017 als 2018 is toegenomen. Daarnaast blijkt dat de schade vorig jaar ten opzichte van 2018 is gestegen. Het werkelijke aantal slachtoffers en de schade van helpdeskfraude liggen mogelijk veel hoger, aangezien er aanwijzingen zijn dat niet alle slachtoffers aangifte doen.

Bij helpdeskfraude, ook bekend als Microsoftfraude en tech support scam, doen oplichters zich voor als medewerkers van Microsoft. De oplichters bellen mensen op of maken gebruik van advertenties, malafide websites en pop-ups die stellen dat er problemen met de computer zijn. De oplichters proberen het slachtoffer vervolgens software te laten installeren waarmee het systeem op afstand kan worden overgenomen. Het doel is om slachtoffers te laten betalen voor het verhelpen van niet bestaande problemen. Ook komt het voor dat de oplichters geld van de bankrekening stelen.