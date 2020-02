Almelo breidt cameratoezicht bij afvalcontainers verder uit

De gemeente Almelo gaat het cameratoezicht bij afvalcontainers verder uitbreiden om het dumpen van afval tegen te gaan. Sinds juni vorig jaar worden Almeloërs bij drie zogeheten milieueilanden via camera's in de gaten gehouden. Van juni tot en met december werden 72 bekeuringen uitgedeeld wegens het bijplaatsen en dumpen van afval voor een bedrag van in totaal meer dan 10.000 euro.

Volgens verantwoordelijk wethouder Eugene van Mierlo werkt de maatregel en is dat de reden om door te pakken, zo laat hij tegenover Tubantia weten. Wordt er op de drie milieueilanden met vaste camera's gewerkt, voor de nieuwe "hot spots" wordt een mobiele camera gebruikt. De wethouder wil niet laten weten waar de camera staat. Wel is de gemeente verplicht om met bordjes aan te geven dat er in gebieden camerabewaking kan zijn. "Dat heeft met privacy te maken Een voordeel is dat daarvan vaak al een preventieve werking uitgaat", stelt Van Mierlo.

De camera's mogen ook alleen een afgebakend gebied in beeld brengen, zoals de afvalcontainers en een deel van de weg om autokentekens in beeld te krijgen. "Toch verkiezen veel inwoners een nette woonomgeving boven privacy, als we de reacties zo horen. De meeste mensen zijn blij met de resultaten", besluit de wethouder.