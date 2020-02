Slachtofferhulp wil betere privacybescherming voor slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland wil dat de privacy van slachtoffers van misdrijven beter wordt beschermd. Bij verdachten wordt tijdens het strafproces de achternaam afgeschermd en over het gezicht komt een zwart balkje. "Waarom wordt een slachtoffer niet op deze manier beschermd?", stelt Slachtofferhulp de vraag.

Tijdens het strafproces kunnen persoonlijke gegevens en soms intieme details van slachtoffers openbaar worden. "Het huisadres van het slachtoffer komt bijvoorbeeld bij de verdachte terecht, namen van slachtoffers worden in de rechtszaal genoemd en medische gegevens worden gedeeld", zegt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland.

Om ervoor te zorgen dat de privacy van slachtoffers beter wordt beschermd en om te laten zien waarom dit zo belangrijk is heeft Slachtofferhulp een boekje uitgebracht (pdf) en is de campagne "Het Witte Balkje" gestart. In het boekje worden zeven aanbevelingen gedaan om de privacy van slachtoffers te verbeteren. Zo moeten slachtoffers erop worden gewezen dat het in bepaalde gevallen mogelijk is hun persoonsgegevens uit de aangifte weg te laten.

Het slachtoffer moet daarnaast bij de aangifte altijd worden gewezen op het recht om een ander adres te kiezen dat post voor het slachtoffer kan doorsturen. Verder moet het mogelijk worden om in een later stadium van de strafprocedure adresgegevens uit het strafdossier te laten verwijderen en moeten zedenzaken onder nummer en (deels) achter gesloten deuren plaatsvinden. Tevens moeten uit medische rapporten alleen de conclusies worden gedeeld en kan vaker worden besloten dat privacygevoelige gegevens met terughoudendheid worden besproken in de rechtszaal.

Het Witte Balkje waar de campagne over gaat staat symbool voor de bescherming van de privacy van slachtoffers in het strafproces. "Zo kan Het Witte Balkje over een foto, video of afbeelding van het slachtoffer geplaatst worden, maar slachtoffers kunnen Het Witte Balkje ook gebruiken om persoonsgegevens in het strafdossier af te schermen. In de toekomst moet ieder slachtoffer bij de betreffende instanties kunnen aangeven dat hij of zij gebruik wil maken van Het Witte Balkje", aldus Slachtofferhulp.