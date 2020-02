Ruim 72.000 WordPress-sites kwetsbaar door lek in plug-in

Ruim 72.000 WordPress-sites zijn kwetsbaar door een beveiligingslek in een plug-in die ze gebruiken en waardoor een aanvaller zonder inloggegevens de database kan verwijderen om vervolgens als beheerder in te loggen. Het gaat om "ThemeGrill Demo Importer", een plug-in waarmee themes, content en widgets van het bedrijf ThemeGrill zijn te gebruiken.

Onderzoekers van WebArx ontdekten een kwetsbaarheid waarmee een ongeauthenticeerde aanvaller de gehele database naar de standaard staat kan resetten, waarna de aanvaller automatisch als admin wordt ingelogd. Een voorwaarde is wel dat een theme van ThemeGrill is geactiveerd. Om automatisch als beheerder te worden ingelogd moet er daarnaast een gebruiker met de naam "admin" in de database aanwezig zijn.

De kwetsbaarheid werd op 6 februari aan de ontwikkelaars van de plug-in gerapporteerd. Die kwamen op 15 februari met een beveiligingsupdate, herkenbaar aan het versienummer 1.6.2. De meeste websites die van de plug-in gebruikmaken zijn echter nog steeds kwetsbaar. Volgens cijfers van WordPress is de plug-in op meer dan 100.000 WordPress-sites actief. Sinds 15 februari is de nieuwste versie ruim 28.000 keer gedownload, wat inhoudt dat zeker 72.000 WordPress-sites risico lopen.

Mogelijk dat het aantal kwetsbare websites nog veel hoger ligt. De onderzoekers van WebArx claimen namelijk dat de plug-in op meer dan 200.000 WordPress-sites actief is, terwijl ThemeGrill stelt dat de themes door meer dan 300.000 websites worden gebruikt.