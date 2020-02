WHO waarschuwt voor phishingmails over het coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een waarschuwing afgegeven voor phishingmails die het over het coronavirus gaan en proberen om gegevens te stelen of malware te verspreiden. De e-mails lijken van de WHO afkomstig te zijn en vragen ontvangers om een malafide link of bijlage te openen.

"Via deze methode kunnen criminelen malware installeren en gevoelige informatie stelen", aldus de WHO. Wie een e-mail ontvangt die van de Wereldgezondheidsorganisatie afkomstig lijkt wordt aangeraden het e-mailadres te controleren. Tevens moeten links niet zomaar worden aangeklikt, maar is het verstandiger om de domeinnaam van de WHO zelf in de adresbalk in te voeren. Afsluitend vraagt de organisatie om scams te rapporteren.

Vorige week liet Cisco al weten dat criminelen het coronavirus gebruiken om malware te verspreiden. De e-mails gaan allemaal over het coronavirus en bevatten een bijlage die zogenaamd meer informatie bevat. In werkelijkheid gaat het echter om malware. Ook antivirusbedrijf Sophos waarschuwde eerder al voor malafide e-mails die van de WHO afkomstig lijken.