Laptops Dell, HP en Lenovo accepteren ongesigneerde firmware

Laptops van Dell, HP en Lenovo accepteren ongesigneerde firmware voor onderdelen zoals de wifi-adapter, camera en touchpad. Een aanvaller kan hierdoor verdere aanvallen uitvoeren en kwaadaardige code verbergen, zo stelt securitybedrijf Eclypsium in een vandaag verschenen rapport (pdf).

Firmware is noodzakelijk voor het functioneren van de hardwareonderdelen in de laptop. Aanvallers hebben in het verleden firmware van harde schijven geherprogrammeerd. Op deze manier konden de aanvallers het opnieuw installeren en formatteren van de harde schijf overleven. Daarnaast kon er een onzichtbare opslag op de harde schijf worden aangemaakt. Dergelijke aanvallen zijn vandaag de nog steeds mogelijk, waarschuwt Eclypsium.

Voor hun onderzoek keken de onderzoekers naar de firmware van de camera in de HP Spectre x360-laptop, de touchpad in de Lenovo ThinkPad X1 Carbon-laptop, de wifi-adapter in de Dell XPS 15 9560-laptop en de firmware van een usb-hub. Het is mogelijk om de firmware van deze apparaten met ongesigneerde, kwaadaardige firmware te vervangen. Een aanvaller zou hiervoor eerst toegang tot een systeem moeten zien te krijgen, bijvoorbeeld via malware. Vervolgens is het mogelijk om de kwaadaardige firmware te installeren.

"Een aanvaller kan dan de unieke functionaliteit en rechten van dat onderdeel voor verdere aanvallen gebruiken", zo stellen de onderzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inspecteren en manipuleren van netwerkverkeer, het verbergen van code of het bespioneren van de gebruiker via zijn camera. "Het probleem blijft hetzelfde. Als een onderdeel geen gesigneerde firmware vereist, kan een aanvaller eenvoudig controle over het onderdeel krijgen, vaak zonder speciale privileges", aldus de onderzoekers.

Ze waarschuwen dat de problemen door ongesigneerde firmware niet eenvoudig zijn te verhelpen. Als het onderdeel niet is ontworpen om op gesigneerde firmware te controleren, is het niet met een firmware-update te repareren. In veel gevallen is het onderliggende probleem in een apparaat of productlijn zelfs helemaal niet op te lossen, wat inhoudt dat de apparaten altijd kwetsbaar zullen blijven. Verder stellen de onderzoekers dat andere modellen van de fabrikanten in kwestie, alsmede andere fabrikanten, dezelfde problemen hebben.