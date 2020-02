Mozilla lanceert IoT-platform WebThings in Nederlands en Fries

Mozilla heeft vandaag het eigen Internet of Things-platform in het Nederlands en Fries gelanceerd. Op deze manier moeten ook niet-Engelstalige internetgebruikers van de WebThings Gateway gebruik kunnen maken. Volgens Mozilla worden IoT-apparaten steeds populairder, maar is er geen universele standaard om de apparaten met elkaar te laten communiceren. Elke leverancier ontwikkelt een eigen applicatie die alleen met zijn apparatuur werkt.

Daardoor blijven de kosten hoog en zitten gebruikers vast aan een specifiek merk, platform of product. Iets wat de uitrol van het Internet of Things alleen maar zal vertragen, merkt Mozilla op. WebThings, zoals Mozillas IoT-platform, wordt genoemd, bestaat uit een gateway en een framework. De WebThings Gateway is een softwaredistributie voor smart home gateways en is volgens Mozilla gericht op privacy, security en interoperabiliteit. Via de gateway is het mogelijk om bijvoorbeeld bewegingssensoren, lampen, thermostaten, smart deursloten en andere apparaten zonder tussenpartij te bedienen.

De Gateway is op dit moment beschikbaar voor de Raspberry Pi, Turris Omnia-router, Linux en Docker. Het systeem wordt gekoppeld aan de apparaten in huis en genereert een "unieke gateway url" waarmee er via het internet toegang tot de apparatuur thuis kan worden verkregen. Naast Nederlands en Fries ondersteunt de nieuwe WebThings Gateway versie 0.11 in totaal 24 nieuwe talen. Tevens schakelt deze versie voor alle gebruikers logging in, zodat het gebruik van de verschillende apparaten wordt bijgehouden.