Economische Zaken gaat door met Digital Trust Center

Het ministerie van Economische Zaken gaat door met het Digital Trust Center, zo heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten.Het DTC begon twee jaar geleden als tijdelijk programma om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen de cyberweerbaarheid te verbeteren.

Het DTC moet ondernemers stimuleren en faciliteren om zelfstandig of in samenwerkingsverband aan de slag te gaan met het verbeteren van hun online veiligheid. Het ministerie liet het DTC door onderzoeksbureau Kwink Groep evalueren. "De evaluatie geeft een positief beeld van de resultaten en doelbereik van de eerste twee jaren van het DTC. Ook zijn de samenwerkingsverbanden van bedrijven op het gebied van cyberweerbaarheid positief over de ondersteuning van het DTC en de kwaliteit en bruikbaarheid van de producten", aldus Keijzer.

De minister heeft dan ook besloten dat het Digital Trust Center als vast organisatieonderdeel van het ministerie van Economische Zaken blijft bestaan. "Uit onderzoek blijkt dat ondernemers met een aantal relatief simpele stappen de digitale veiligheid van hun onderneming aanzienlijk kunnen verbeteren. Het Digital Trust Center helpt daarbij. Als vast onderdeel van de organisatie kan het DTC dit belangrijke werk doorzetten en verder uitbreiden", merkt Keijzer op.

Het DTC kwam eind november met een Basisscan Cyberweerbaarheid voor ondernemers. Op basis van 25 stellingen, bijvoorbeeld over het gebruik van een wachtwoordmanager en het maken van back-ups, krijgt de gebruiker een rapport met tips en aanbevelingen om de eigen cybersecurity te verbeteren. De afgelopen drie maanden is de Basisscan ruim duizend keer gebruikt. In april start het DTC voor samenwerkingsverbanden een nieuwe aanmeldingsronde van de subsidieregeling. Dit jaar is het streven om in totaal minimaal dertig samenwerkingsverbanden te faciliteren.

Naast de evaluatie doet het onderzoeksbureau ook verschillende aanbevelingen. Zo wordt aangeraden om in een volgende fase van het DTC naar vergroting van het bereik/effect toe te werken, voorwaarden op te stellen om relevante dreigingsinformatie met grote/volwassen, niet-vitale bedrijven te delen, de samenwerking tussen het DTC en Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) te versterken en het succes van het platform te monitoren en toekomstige beslissingen hierop aan te passen. In het najaar van 2020 zal staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer informeren over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen.