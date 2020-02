EFF: Ring moet geen gezichtsherkenning aan deurbel toevoegen

Ring moet geen gezichtsherkenning aan de eigen deurbelcamera's toevoegen en de samenwerking met politiekorpsen stopzetten. Dat wil de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Gisteren maakte Ring bekend dat het tweefactorauthenticatie voor gebruikers verplicht stelt.

Ook is een deel van de third-party trackers waarmee gegevens van gebruikers werden verzameld tijdelijk uitgeschakeld. De EFF vindt dat deze maatregelen niet de grotere zorgen wegnemen die rond het gebruik van de Ring-deurbelcamera's hangen. Amerikaanse politiekorpsen kunnen eenvoudig Ring-gebruikers mailen en hen om opgenomen beeldmateriaal vragen. Het bedrijf zou al met honderden politiekorpsen een overeenkomst hiervoor hebben gesloten.

De EFF wil dat Ring hiermee stopt. "Door politie direct toegang te geven om privébeelden op te vragen worden gemeenschappen in gevaar gebracht en een bijna continue surveillance door lokale politie gefaciliteerd", zegt Matthew Guariglia van de burgerrechtenbeweging. Tevens moet Ring ervoor zorgen dat beeldmateriaal van gebruikers alleen met een gerechtelijk bevel kan worden opgevraagd, in plaats van een vrijblijvend verzoek zoals nu het geval is.

Verder moet Ring de standaardinstellingen van de deurbelcamera aanpassen, zodat er niet automatisch audio wordt opgenomen wanneer de camera door beweging wordt geactiveerd. Dit moet het aantal gesprekken dat onbedoeld buiten en binnen woningen wordt opgenomen beperken. "Deze kleine aanpassing zal de kans verkleinen dat privégesprekken per ongeluk worden opgenomen in situaties waarbij het geluid zich verplaatst, maar de mensen die worden opgenomen de camera mogelijk niet zien", merkt Guariglia op.

De EFF wil ook dat Ring in geen geval gezichtsherkenningssoftware aan de camera's gaat toevoegen. Dit zou namelijk voor de ergste privacyschending van individuen zorgen. "Gezichtsherkenning houdt in dat van iedereen die een Ring-deurbel benadert zijn gezicht wordt gescand en vergeleken met een database van andere gezichten, zonder hun toestemming", stelt Guariglia.

"Ring creëert een omgeving waarbij elke keer wanneer iemand over straat wandelt zijn bewegingen worden opgenomen en beschikbaar gemaakt voor allerlei andere individuen, opsporingsdiensten en Amazon. De gisteren aangekondigde aanpassingen van Ring verbeteren de veiligheid van klanten, maar doen weinig aan de grotere dreiging voor de privacy die Ring vormt", besluit de EFF-medewerker.