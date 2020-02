Yourhosting reset e-mailwachtwoorden na mogelijk datalek

Hostingprovider Yourhosting heeft vanwege een mogelijk datalek besloten om de wachtwoorden van e-mailaccounts te resetten. "Afgelopen weekend is gebleken dat een onbevoegd persoon via een hack mogelijk toegang heeft gekregen tot onversleutelde inloggegevens. De hacker heeft cryptomunten geëist. Wij onderhandelen niet met hackers en we geven dan ook geen gehoor aan de eis", zo laat de provider in een blogposting weten.

Yourhosting weet niet welke e-mailadressen hierbij mogelijk betrokken zijn en heeft daarom besloten om sommige e-mailwachtwoorden uit voorzorg te resetten. "Hierdoor zijn de mogelijk buitgemaakte gegevens onbruikbaar geworden. Het onderzoek naar de toedracht is ondertussen in volle gang", stelt de hostingprovider verder. Yourhosting heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding van een mogelijk datalek gemaakt. Daarnaast is de provider van plan om de veiligheidsprocessen en -voorzieningen verder aan te scherpen.

In een uitleg over het incident laat Yourhosting weten dat wachtwoorden onversleuteld werden opgeslagen om bepaalde manieren voor inloggen van e-mailclients mogelijk te maken. "Veel klanten maken gebruik van oude protocollen. Dat is ook de reden waarom we ervoor hebben gekozen dit zo te laten staan", aldus de provider. Naar aanleiding van het incident is besloten om de authenticatielaag te verwijderen waarin deze oude protocollen werden ondersteund, zodat wachtwoorden niet meer onversleuteld worden opgeslagen.