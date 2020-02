AG: dna-opslag minderjarigen per geval beoordelen

Bij het veroordelen van minderjarigen moet de rechter per geval beoordelen of ook het dna van de veroordeelde moet worden opgeslagen. Dat is de conclusie van de vordering tot cassatie "in het belang der wet" van advocaat-generaal (AG) Spronken naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Gelderland. De vordering moet de rechtsontwikkeling en rechtseenheid in Nederland bevorderen.

Op dit moment maakt de Wet-DNA onderzoek geen onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen en het opnemen van hun dna in de nationale dna-databank wanneer zij zijn veroordeeld. Het gaat in dit geval om misdrijven waarvoor een gevangenisstraf van vier jaar of meer kan worden opgelegd. Wanneer iemand wordt veroordeeld voor het afsteken van illegaal vuurwerk of het spuiten van graffiti zal zijn dna-profiel 20 jaar worden opgeslagen.

Er zijn twee uitzonderingen die ervoor kunnen zorgen dat dna niet wordt opgenomen. De officier van justitie geeft geen bevel om het dna af te nemen omdat een dna-profiel niet zinnig is voor de opsporing van het feit waarvoor de persoon in kwestie is veroordeeld, of in het geval van bijzondere omstandigheden wanneer niet te verwachten is dat de veroordeelde nog een keer de fout in gaat.

Spronken wil dat de Hoge Raad zich uitspreekt of de minderjarigheid van de verdachte moet worden meegewogen bij de vraag of er sprake is van een uitzonderingsgrond. Op dit moment is de rechtspraak namelijk verdeeld. Sommige rechtbanken verklaren bezwaarschriften gegrond als het gaat om een minderjarige en zij het bewaren van een dna-profiel niet in verhouding vinden staan tot de ernst van het strafbare feit en de jeugdige leeftijd van de veroordeelde, andere doen dat niet.

Daarnaast heeft het VN-Mensenrechtencomité bepaald dat de wet onvoldoende waarborgen en maatwerk bevat voor minderjarigen en in strijd is met het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het VN-Mensenrechtencomité vindt dat er per geval moet worden gekeken of de opslag van dna noodzakelijk is. De uitspraak van de Hoge Raad, die voor 7 april gepland staat, moet ervoor zorgen dat Nederlandse rechters op dezelfde manier omgaan met de beoordeling van bezwaarschriften en de inzichten van het VN-Mensenrechtencomité worden meegenomen.