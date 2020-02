10 miljoen klantenrecords gestolen bij hotelketen MGM Resorts

Bij de Amerikaanse casino- en hotelketen MGM Resorts zijn ruim 10 miljoen records van gasten gestolen, waaronder 3,1 miljoen unieke e-mailadressen. Dat meldt onderzoeker Troy Hunt van de datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Naast e-mailadressen zijn ook adresgegevens, namen, telefoonnummers en geboortedata buitgemaakt. Bij 1300 personen ging het om gevoeligere data, waaronder kopieën van rijbewijzen en paspoorten.

De data werd deze week op een forum geplaatst en door securitybedrijf Under the Breach ontdekt. MGM Resorts heeft het datalek tegenover The New York Times en ZDNet bevestigd, hoewel het bedrijf niet laat weten hoeveel klanten precies zijn getroffen. Volgens de hotelketen zijn de gegevens vorig jaar van een cloudserver gestolen. Deze week verscheen de data, die teruggaat tot 2017, online. MGM Resorts zal alle getroffen gasten gaan waarschuwen. De gestolen e-mailadressen zijn nu aan Have I Been Pwned toegevoegd. Van de 3,1 miljoen buitgemaakte e-mailadressen was 82 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.