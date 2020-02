Limburgs Voortgezet Onderwijs getroffen door ransomware

De stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is gisteren getroffen door ransomware, waardoor 26.000 leerlingen en 2800 medewerkers geen gebruik van computers kunnen maken. Dat laat de stichting, die 23 scholen beheert, via de eigen website weten.

De infectie deed zich voor in het datacenter waar de ict-omgeving van LVO draait. "Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een nieuw ransomwarevirus dat nog niet gedetecteerd werd door de virusscanners. Omdat we er tijdig bij waren, was de impact van het virus klein en gegevensverlies beperkt", aldus de verklaring. Vanwege de infectie werden alle systemen uitgeschakeld. De ransomware wordt nu van alle systemen verwijderd, die in de loop van de dag stapsgewijs zullen worden vrijgegeven.

De e-mailomgeving, alsmede het leerling informatiesysteem Somtoday en de bedrijfssoftware AFAS, bleken niet te zijn getroffen. Toch besloot LVO uit veiligheidsoverwegingen om tijdelijk ook de toegang tot deze systemen af te sluiten. Om wat voor ransomware het precies ging en hoe de infectie zich kon voordoen is niet bekendgemaakt. De website van LVO is op het moment van schrijven offline. De site van LVO Maastricht is echter nog wel bereikbaar. Onlangs raakten ook 1700 computers van een Belgische school met ransomware besmet.