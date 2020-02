Universiteit van Californië ziet af van gezichtsherkenning

De Universiteit van Californië ziet af van het plan om gezichtsherkenning op de campus door te voeren. De UCLA behoort tot de meest gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten. Het bestuur van de universiteit was van plan om de beveiligingscamera's op de campus uit te rusten met gezichtsherkenningssoftware. Volgens de vice-rector van de UCLA moest het systeem studenten beschermen en zou het beperkt worden ingezet.

Burgerrechtenbeweging Fight for the Future begon een campagne tegen de plannen van de universiteit. Zo werd Amazons gezichtsherkenningssoftware Rekognition gebruikt om foto's van sporters en medewerkers van UCLA te vergelijken met een "mugshot" database met foto's van mensen die door de politie zijn aangehouden. In totaal werden vierhonderd foto's gescand. 58 foto's van sporters en medewerkers van de UCLA werden ten onrechte aan de mugshot-database gematcht.

De resultaten werden vervolgens met de pers gedeeld, wat voor een golf van kritiek zorgde op de plannen van de universiteit. De vice-rector laat nu in een reactie aan Fight for the Future weten dat de UCLA afziet van het gebruik van gezichtsherkenningssoftware omdat de mogelijke voordelen niet opwegen tegen de zorgen van de campusgemeenschap.