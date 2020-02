EU-toezichthouder: overname Fitbit door Google privacyrisico

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten. Een veilige IT-omgeving is daarbij essentieel. Bij ons houd jij je als IT-security-officer bezig met een breed gebied op het vlak van security. In ons team krijg jij heel afwisselend werk, waarbij je echt op hoog niveau nadenkt over securityvraagstukken.