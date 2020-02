Google aangeklaagd voor verzamelen kinderdata via Chromebooks

Google is door de Amerikaanse staat New Mexico aangeklaagd voor het verzamelen van gegevens van kinderen via Chromebooks die gratis aan scholen worden gegeven. Volgens de aanklacht gebruikt Google de "gratis" Chromebooks en daarop draaiende diensten van Google Education om allerlei gegeven van kinderen te verzamelen, zonder dat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven en zonder dat dit duidelijk wordt gemaakt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om locatiegegevens, bezochte websites, zoekopdrachten, bekeken YouTube-video's, adresboeken, stemopnamen, opgeslagen wachtwoorden andere gedragsgegevens. De aanklacht stelt verder dat Google Education, dat onder andere uit Gmail en Google Docs bestaat, door Google als een goedaardige tool wordt aangeboden, maar in werkelijkheid in het geheim wordt gebruikt om kinderen te monitoren.

In de Verenigde Staten is de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)-wetgeving van kracht. Die verplicht dat op kinderen gerichte websites en online diensten hun informatieverzameling kenbaar maken en toestemming van ouders krijgen voordat er persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar worden verzameld. Google staat niet toe dat kinderen onder de 13 jaar een eigen Google-account hebben.

"Google probeert dit te omzeilen door via Google Education in het geheim grote hoeveelheden informatie van kinderen te verzamelen waar het anders geen toegang toe zou hebben", aldus de aanklacht (pdf). Kinderen onder de 13 jaar mogen van Google wel een Google Education-account aanmaken. Op deze manier schendt Google de COPPA-wetgeving, aldus de openbaar aanklager van New Mexico.

Google laat in een reactie aan The New York Times weten dat de aanklacht niet klopt en scholen kunnen instellen dat ouders eerst toestemming moeten geven voordat een account kan worden gebruikt. Eerder uitte privacyorganisatie Privacy First nog zorgen over de invloed van Google op het basisonderwijs door op grote schaal Chromebooks aan te bieden.