NCTV presenteert Nationaal Crisisplan Digitaal

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vandaag het Nationaal Crisisplan Digitaal gepresenteerd. Het Crisisplan biedt informatie hoe overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement, met digitale incidenten kunnen omgaan.

Zo worden aan de hand van verschillende scenario's en "bouwstenen" maatregelen genoemd die getroffen organisaties kunnen nemen. Ook is er een overzicht opgenomen van de rollen van de belangrijkste actoren tijdens een incident en is er een apart hoofdstuk aan crisiscommunicatie gewijd. Verder komt relevante wet- en regelgeving aan bod (pdf).

"Het plan leent zich ook goed voor oefeningen. Samen voorbereiden en oefenen is per slot van rekening noodzakelijk voor een effectieve crisisbeheersing. Met de verschillende bouwstenen uit het plan kan iedere organisatie een passend scenario creëren", aldus het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).